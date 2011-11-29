Комітет ВР вимагає розслідувати вбивство директора телерадіокомпанії

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації вимагає від правоохоронних органів негайного та об’єктивного розслідування смерті керівника Кіровської телерадіокомпанії КТК (Луганська область) Сергія Лободи.

Про це заявив голова комітету, член фракції БЮТ-Батьківщина Андрій ШЕВЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За його словами, поширена у ЗМІ інформація про те, що вбивство С.Лободи могло бути пов’язане з переділом власності, вимагає негайної реакції правоохоронців та максимальної гласності у ході розслідування.

А.ШЕВЧЕНКО повідомив, що на найближчому засіданні комітету він ініціюватиме розгляд цього питання.

«Ця смерть, як і багато інших злочинів проти журналістів, - це наслідок того, що влада і правоохоронці вкрай незадовільно розслідують попередні злочини проти журналістів та працівників медіа-бізнесу», - підкреслив А.ШЕВЧЕНКО та нагадав, що влада досі не розслідувала вбивство харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, численні випадки побиття журналістів, не кажучи вже про справу Георгія Гонгадзе.

Депутат заявляє, що у Комітеті ВР з питань свободи слова та інформації стурбовані такою тривожною тенденцією. «Фізичні злочини проти журналістів – це найгірша форма цензури з усіх можливих форм цензури, які є у світі, і сумно бачити, що Україна досі залишається країною, де журналістам працювати небезпечно», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, тіло загиблого керівника Кіровської телерадіокомпанії КТК С.Лободи знайдено за місцем його проживання у Луганській області. Очолювана ним телекомпанія займається ретрансляцією телеканалів у місті Кіровськ (Луганська область).

За даними прес-служби УМВС у Луганській області, вбивство сталося 21 листопада. На даний момент працівники міліції проводять розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до вбивства.

За інформацією алчевської газети «Неделя+», С.Лобода помер від удару по голові важким предметом.

«Тіло загиблого виявили в районі його гаража. За інформацією місцевих правоохоронців, убивця поки що невідомий. У Кіровську з'явилися чутки, що вбивство пов'язане з переділом власності, нібито готувалося рейдерське захоплення телерадіокомпанії», - пише газета.