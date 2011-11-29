Інвестори з Нідерландів реанімували молочний комплекс на Київщині

У Володарському районі Київської області завдяки інвесторам з Нідерландів відновлено роботу молочного комплексу, який не працював більше 15 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації голова КОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття нових сучасних доїлень корів на молочному комплексі.

У повідомленні зазначається, що після тривалого періоду занепаду життя на приватному сільськогосподарському підприємстві «Агрофірма Розволожжя» набрало нових обертів з приходом інвесторів з Нідерландів.

Зокрема, на фермі утримується 700 корів, наступного року планується наростити поголів’я до 2 тисяч. Нові сучасні доїльні одночасно мають можливість обслуговувати до 150 корів та отримувати до 10 тонн молока за добу.

«Мені приємно, що інвестори вірять у розвиток Київщини та вкладають свої кошти в агропромисловий комплекс. Не даремно нашій державі пророкують майбутнє лідера в сільському господарстві, адже в нас для цього є усі умови», - зазначив на відкритті доїлень А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, майбутнє Київщини залежить від подібних вигідних інвестиційних проектів. Губернатор також повідомив, що найближчим часом на Київщині працюватиме нова цільова програма розвитку сімейного фермерства: маленькі фермерські господарства з утримання 5-10 корів. «І ми повинні забезпечити усі умови для їх успішного функціонування», - додав він.

Також А.ПРИСЯЖНЮК обговорив з інвесторами подальші можливості втілення інвестиційних проектів у інших районах Київської області.