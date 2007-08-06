В Україні вводиться маркування продуктів, які містять ГМО

Маркування продуктів харчування, які містять генетично модифіковані складові вводиться з 1 листопада.

Це визначено постановою Кабінету міністрів №985 від 1 серпня п.р., розміщеному на сайті уряду.

У документі, зокрема, зазначається, що ввезення і реалізація харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми і/або мікроорганізми кількістю більше 0,9%, здійснюються за наявності відповідного маркування з вказівкою якісного складу таких продуктів.

Постановою забороняються ввезення, виробництво і реалізація харчових продуктів, призначених для дитячого харчування, які містять генетично модифіковані організми і/або мікроорганізми.

Виконання цієї постанови доручене Міністерству охорони здоров`я, Міністерству аграрної політики, Державному комітету з питань технічного регулювання і споживацької політики.

Постанова набуває чинності з 1 листопада 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада прийняла 11 законів, необхідних для забезпечення вступу України у Світову організацію торгівлі, зокрема, закони «Про внесення змін до Закону «Про безпеку і якість продовольчих продуктів» і «Про Державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів». Президент ці закони підписав.

Екологи заявляли про необхідність обмеження в продуктах харчування частки генетично модифікованих організмів (ГМО) на рівні 0,9%.