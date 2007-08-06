Прізвище Кличка не прикрасить жодного списку

Депутат Київради Віталій Кличко не братиме участі в дострокових виборах до Верховної Ради.

Про йдеться у повідомленні його прес-служби.

"Мого прізвища немає в жодному зі списків, оскільки, я не прагну зайняти крісло парламентаря, це сьогодні не відповідає моїм планам, бажанням та характеру, для мене головне ціль. І сьогодні моя ціль – Київ. Сильний Київ", - цитує прес-служба слова Кличка.

Відповідно до повідомлення, Блок Віталія Кличка виступає за об’єднання свідомих людей, незалежно від кольору прапора політичної сили задля перетворення Києва на культурний та економічний центр Східної Європи.

Кличко переконаний, що його політична сила "зможе змінити ситуацію на краще, щоб розвиток української столиці відповідав європейським стандартам".

Як повідомлялося, навесні розглядалася можливість участі Кличка в блоці "Наша Україна – Народна самооборона".

Українська правда