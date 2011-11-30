Кожна третя безпритульна дівчинка платить сексом за їжу й одяг

30% дівчаток, що живуть на вулиці, надають сексуальні послуги за їжу, одяг чи місце для ночівлі. Про це в ефірі соціального ток-НЕшоу з Реною НАЗАРОВОЮ «Київський форум» повідомила директор Українського інституту соціальних досліджень імені О.Яременка Тетяна БОНДАР.

«За даними нашого дослідження, проведеного серед дітей, які живуть чи працюють на вулиці, 65% дівчат надають сексуальні комерційні послуги. 30% з них надають їх за їжу чи одяг або за місця, де можна переночувати», – повідомила Т.БОНДАР.

За інформацією голови постійної комісії Київської міської ради з питань гуманітарної політики Алли ШЛАПАК, 80% дітей вулиць – це хлопчики, тому що дівчата залучені до української та закордонної секс-індустрії.

«Дівчатка не йдуть на вулицю, тому що вони є вигідними для секс-індустрії, яка сьогодні абсолютно не врегульована і не має контролю. Україна сьогодні, за офіційними даними, лідирує у світі в цьому питанні», – зазначила А.ШЛАПАК.