УНІАН, “Главред-медіа” і “Газета по-киевски” створюють медіа-холдинг

Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН), “Главред-медіа” і “Газета по-киевски” створюють єдиний медіа-холдинг. Очолить холдинг Олег НАЛИВАЙКО, який до цього часу був генеральним директором УНІАН.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила президент агентства Ірина ГЕРАЩЕНКО.

“Акціонерами наших видань прийнято рішення про консолідацію медіа-активів і злиття в єдиний холдинг успішних інформаційних проектів, якими є на сьогодні УНІАН, медіа-холдинг “Главред-медіа”, до якого належать, у свою чергу, сайти “Главред”, “Телекритика”, журнали “Главред”, “Профіль”, газета “Нова”. І також до холдингу приєднається “Газета по-киевски””, - поінформувала І.ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, у п’ятницю, 3 серпня, було підписано відповідну угоду.

Президент УНІАН зазначила, що, на переконання акціонерів, консолідація медіа-активів сприятиме активному розвитку видань та розширенню їх присутності на медіа-ринку, а також допоможе зайняти лідерські позиції в сфері відповідних інформаційних, друкованих та інтернет-видань.

І.ГЕРАЩЕНКО поінформувала, що на сьогодні акціонерами медіа, які увійшли до новоутвореного холдингу, є фізична особа - Олександр ТРЕТЬЯКОВ і юридична особа - товариство “Видавництво “Прес-центр”, серед засновників якого є структури, афільовані групою “Приват”.

Вона також повідомила, що акціонери ухвалили рішення, що акції всіх медіа залишаються в управлінні редакційних колективів. “Наші акціонери безумовно сповідують позицію невтручання в редакційну політику. Це для них є принципова позиція, принципове рішення, і наші видання залишаються незалежними”, - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО, що, за її словами, й надалі забезпечуватиме високу професійну репутацію видань.

Що стосується консолідації медіа-активів, то як наголосила президент УНІАН, це, перш за все, стане поштовхом для подальшого розвитку учасників медіа-холдингу. “Конкуренція в сфері інтернет-видань, інформаційних агенцій, друкованих медіа на сьогодні є високою, і ми переконані, що лише за рахунок консолідації можна виходити на нові можливості, щоб досягнути лідерських позицій”, - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона висловила переконання, що серед учасників медіа-холдингу не буде внутрішньої конкуренції, і що вони будуть лише взаємодоповнювати один одного, оскільки належать до різних сегментів ринку ЗМІ.

І.ГЕРАЩЕНКО також підкреслила, що жодних кадрових змін, “окрім однієї”, у зв’язку зі злиттям медіа-видань не передбачається. Тобто, генеральним директором “Газеты по-киевски” залишається Сергій ТИХИЙ, президентом “Главред-медіа” - Віктор ШЛІНЧАК, а президентом агентства УНІАН залишається вона.

“Акціонерами прийнято рішення про те, що генеральним директором всього холдингу стане Олег НАЛИВАЙКО. Тепер в нас є лише одна вільна вакансія. Власне, вакансія генерального директора УНІАН тепер є вільною”, - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Водночас вона повідомила, що рішення про розвиток всіх медіа новоутвореного холдингу на наступний рік прийматиме Рада директорів, до якої увійдуть і С.ТИХИЙ, і В.ШЛІНЧАК. При цьому І.ГЕРАЩЕНКО підкреслила, що кожний ЗМІ матиме змогу реалізовувати свою вже напрацьовану програму розвитку.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не пов’язано створення холдингу з позачерговими виборами в Україні, вона зазначила, що “в даному випадку немає ніякої тут політики”.

Присутній на прес-конференції О.НАЛИВАЙКО поінформував, що останнє півріччя було дуже вдалим для агентства УНІАН: на 10% зросла кількість передплатників, на 25% - доходи, оновлений сайт УНІАН на сьогодні займає 5-6 позицію у рейтингу “Bigmir” і в 4 рази зросла кількість відвідувань. У найближчих планах агентства, між іншим, посилення мережі власкорів у містах-мільйонниках, в т.ч. створення найближчим часом корпунктів у Варшаві та Москві; випуск 6-ти нових регіональних тижневиків в режимі он-лайн та налагодження цілодобової роботи редакції сайту та стрічки новин до кінця року. Планується також реалізувати проект ІноЗМІ-UA, де публікуватимуться переклади матеріалів провідних закордонних ЗМІ про Україну.

Присутні також на прес-конференції В.ШЛІНЧАК та заступник голови правління “Газеты по-киевски” Сергій САЙ-БОДНАР висловили переконання, що об’єднання видань сприятиме їх розвитку і також поділилися своїми найближчими планами.

Зокрема, за інформацією В.ШЛІНЧАКА, вже 25 серпня буде презентовано оновлений журнал “Профіль”, 23 серпня ц.р. вийде глянцевий журнал про телебачення “Телесіті”. До кінця літа мають почати роботу інтернет-сайти двох видань “Известия в Украине” і “Нової газети”. За його даними, “Главред” з вересня буде мати україномовну версію.

Оскільки “Главред” є одним з акціонерів телеканалів “Сіtі” та “Кіно”, то зараз перед каналами ставляться більш амбіційні цілі, і у вересні-жовтні глядачі зможуть побачити їх оновленими. Скоріш за все, за словами В.ШЛІНЧАКА, на каналах змінять менеджмент.

У свою чергу, С.САЙ-БОДНАР розповів, що на сьогодні “Газета по-киевски” виходить тиражем до 80 тис. примірників, але зараз стоїть завдання створити цілу мережу якісних міських газет в регіонах.