Мінтранс подбав про передачу телефонів у спадщину та телеграми від ЦВК

Міністерство транспорту і зв`язку України ініціює зміни до Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг з метою удосконалення окремих положень Правил. Про це йдеться в проекті постанови Кабміну "Про внесення змін до Правила надання і отримання телекомунікаційних послуг", оприлюдненому на сайті Мінтрансзв’язку.

Проектом постанови, зокрема, пропонується внести зміни до Правил про продовження терміну, впродовж якого спадкоємець має право переоформити відповідний договір на користування телефоном, в строк до 12 місяців. Зараз спадкоємцю відводиться на переоформлення всього місяць, що, на думку Мінтрансзв’язку, робить неможливим укладення договору зі спадкоємцем в цей термін, що призводить до обмеження прав спадкоємця.

Також, з метою вдосконалення і створення належних умов для організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, Мінтрансзв’язку пропонує доповнити Правила новою категорією телеграм - “виборча” і переліком посадовців Центральної виборчої комісії, які мають право підпису телеграм цієї категорії.