У Тернополі відкрили пам’ятний знак працівникам прокуратури

У Тернополі з нагоди Дня прокуратури біля приміщення прокуратури області відкрили пам’ятний знак.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятний знак має вигляд металічного щита з двома мечами позаду, які є емблемою прокуратури України. Знак встановлено на гранітній стелі висотою 2,5 м.

«Цей пам’ятний знак працівникам прокуратури символізує вшанування всіх тих, хто самовідданою працею в органах прокуратури творить майбутнє держави й віддав частину свого життя заради ствердження законності. З цього місця починатиметься робота кожного працівника прокуратури. Саме тут молоді спеціалісти складатимуть присягу», – сказав на церемонії відкриття пам’ятного знаку прокурор області Іван МЕЛЬНИЧУК.

Також в рамках відзначення Дня прокуратури сьогодні у приміщенні обласної філармонії відбудеться святковий концерт.