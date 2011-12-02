Керівників Львівської облради не пустили до Азарова

Керівництво Львівської обласної ради не запросили до участі в заходах з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, який сьогодні перебував в області з робочою поїздкою.

Про це заявив УНІАН виконувач обов’язків голови обласної ради, перший заступник голови Петро КОЛОДІЙ.

«Згідно з протоколом, голова обласної ради (або виконувач його обов’язків) мав би зустрічати керівника уряду та супроводжувати його на заходах, - зазначив П.КОЛОДІЙ. - Я підготував заяви, звернення Львівської обласної ради на адресу уряду, на які, на жаль, ми не отримали належної реакції, аби сьогодні вручити їх прем’єру. Однак цього не вдалося зробити. Звернень назбиралося чимало: зокрема, щодо пенсійної реформи, захисту прав мешканців гуртожитків, соціальних гарантій чорнобильців, афганців».

Сьогодні голова Львівської облради Олег ПАНЬКЕВИЧ перебуває у Києві, де взяв участь у засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові Верховної Ради. Обов’язки голови облради виконує перший заступник П.КОЛОДІЙ.