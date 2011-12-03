Міліція нарахувала на Михайлівській площі близько 4 тисяч протестантів
11:29, 03 грудня 2011Суспільство
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Акція «Україна проти Януковича»
В акції «Україна проти Януковича», яка відбувається на Михайлівській площі Києва, беруть участь близько чотирьох тисяч чоловік.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві.
Як зауважили у міліції, будь-яких порушень громадського порядку не спостерігається.
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