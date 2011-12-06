З підозрою на кір госпіталізовані ще 22 школяри

В Івано-Франківській області з 28 листопада по 3 грудня зареєстровано 22 випадки підозри захворювання на кір у школах та ліцеї.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я з посиланням на Державну санітарно-епідеміологічну службу України.

Зокрема, 18 випадків зареєстровано у Рожнятівському районі: 4 - в загальноосвітній школі с. Сваричів, 6 - в Лоп'янській загальноосвітній школі, 5 - в Брошнівському лісопромисловому ліцеї та 3 - в Брошнівській загальноосвітній школі; у Рогатинському районі зареєстровано 4 випадки в Княгиницький середній загальноосвітній школі.

За результатами проведеного епідеміологічного розслідування з усіх захворілих 2 особи не вакциновані через відмову, 5 отримали вакцинацію, 15 отримали вакцинацію та ревакцинацію, йдеться у повідомленні.

Від хворих з підозрою на кір відібрано біоматеріал та направлено до вірусологічної лабораторії Центральної СЕС МОЗ України.

Організовано медичний нагляд та медичне спостереження за контактними.

Обстежено 222 контактні особи, в тому числі 198 осіб по місцю навчання, з них дітей до 15 років - 7.

У зв'язку з тим, що госпіталізовані з підозрою на кір, є учнями різних класів, постановами головних державних санітарних лікарів Рожнятівського та Рогатинського районів тимчасово призупинено навчання в зазначених навчальних закладах до стабілізації епідемічної ситуації.

Ситуація знаходиться під контролем Держсанепідслужби України.

Як повідомляв УНІАН, раніше, з 16 по 28 листопада, до інфекційного відділення Рожнятівської центральної районної лікарні було госпіталізовано 12 осіб з діагнозом «кір», серед них троє учнів школи села Сваричів (всього навчається 800 учнів) та четверо учнів Брошнівського професійного лісопромислового ліцею (всього навчається 631 учень).