До Севастополя прибув есмінець ВМС США (фото, довідка)

До Севастополя сьогодні ввечері з дружнім візитом прибув есмінець Військово-морських сил США „Форрест Шерман” (USS Forrest Sherman).

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачені протокольні зустрічі командира корабля капітана 2 рангу Діна М.ВЕСЛІ в командуванні Військово-морських сил України і Севастопольській міській державній адміністрації, екскурсії по місту.

Корабель пришвартувався на причалі Севастопольського морського торгового порту. Швартування есмінця біля причалу супроводжувалося проведенням за брамою морпорту пікету за участі кількох десятків представників антинатовських сил міста.

Візит американського корабля триватиме до 10 серпня.

Довідка. "Форрест Шерман" входить до ударної авіаносної групи №12 ВМС США, відрядженої в липні до Перської затоки. До неї входять авіаносець “Ентерпрайз”, атакуючий підводний човен "Філадельфія", есмінці "Джеймс Вільямс", "Арлей Б’юк" і "Стаут", а також ракетний крейсер "Геттісбург" і корабель підтримки "Саплай". Загалом на бортах авіаносної групи перебувають близько 7,5 тисяч моряків і морських піхотинців.

У есмінців типу «Форрест Шерман», які ввійшли до складу ВМС США в 1955-1959 роках, водотоннажність досягає 4050 т при довжині 127,6, ширині 13,7 і осадці 6,7 м. Потужність головної силової установки 70 тис. к. с., найбільша швидкість 33 вузли. Озброєння: три універсальні 127-мм гармати в трьох баштах, дві спарені автоматичні 76-мм зенітні установки, два тритрубних торпедних протичовнових апарати і два багатоствольних реактивних протичовнових бомбомети. Екіпаж 276 осіб.