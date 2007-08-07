Самохоплення землі: крик душі, гола комерція чи політичний розрахунок

Керівник кримського уряду Віктор ПЛАКІДА вважає, що спершу потрібно розв`язати проблеми тих громадян, хто не зміг реалізувати своє право на земельну ділянку, а вже потім карати тих, хто захоплює землю, переслідуючи комерційні інтереси. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, кажучи про земельні проблеми кримських татар, В.ПЛАКІДА наголосив, що тут «потрібна послідовність і толерантність». «Для когось це (самозахоплення землі – УНІАН) - крик душі, а для когось - гола комерція або політичний розрахунок. Друге і третє до уваги братися не будуть, тут працюватиме закон», - наголосив прем`єр Криму.

При цьому В.ПЛАКІДА відзначив, що «самозахоплення – звичайно ж, грубе порушення закону». Керівник Ради міністрів АРК повідомив, що поки що в Криму не застосовувалась методика розрахунку збитків від самовільного захоплення землі. «Ми поки що не застосовували цих розрахунків з однієї простої причини - нам спочатку треба розібратися з тими, хто справді був скривджений владою і не міг реалізувати свого права на земельну ділянку, а відтак уже карати тих, хто дбає лише про комерційні інтереси», - сказав кримський прем`єр.