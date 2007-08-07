Самохоплення землі: крик душі, гола комерція чи політичний розрахунок
Коментує прем`єр-міністр Криму
|Віктор ПЛАКІДА
Як передає кореспондент УНІАН, кажучи про земельні проблеми кримських татар, В.ПЛАКІДА наголосив, що тут «потрібна послідовність і толерантність». «Для когось це (самозахоплення землі – УНІАН) - крик душі, а для когось - гола комерція або політичний розрахунок. Друге і третє до уваги братися не будуть, тут працюватиме закон», - наголосив прем`єр Криму.
При цьому В.ПЛАКІДА відзначив, що «самозахоплення – звичайно ж, грубе порушення закону». Керівник Ради міністрів АРК повідомив, що поки що в Криму не застосовувалась методика розрахунку збитків від самовільного захоплення землі. «Ми поки що не застосовували цих розрахунків з однієї простої причини - нам спочатку треба розібратися з тими, хто справді був скривджений владою і не міг реалізувати свого права на земельну ділянку, а відтак уже карати тих, хто дбає лише про комерційні інтереси», - сказав кримський прем`єр.