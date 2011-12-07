Азаров про аліменти, сиріт та інтернати

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне змінити систему нарахування аліментів на утримання дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив в ході зустрічі з представниками громадських організацій, які працюють у сфері охорони материнства і дитинства.

Заява М.АЗАРОВА була зроблена у відповідь на виступ віце-президента благодійного фонду журналу «Единственная» Олени СКАЧКО, яка зазначила, що діюча система дозволяє батькам якщо не ухилитися від виплат взагалі, то скоротити їх до мінімуму.

«Треба змінювати систему», - сказав М.АЗАРОВ.

Він пообіцяв доручити фахівцям вивчити це питання.

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М.АЗАРОВ доручив створити робочу групу, яка протягом місяця проведе перевірку умов перебування дітей у інтернатах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне доручення він дав під час зазначеної зустрічі.

«Давайте створимо громадську групу, і проведемо перевірку абсолютно всієї мережі інтернатів. Залучайте до цієї групи принципових людей, і давайте протягом місяця всіх їх перевіримо», – заявив М.АЗАРОВ.

Під час зустрічі представники громадських організацій зазначали, що у діючих інтернатах є багато зловживань, і що їхні вихованці після випуску із закладів виявляються погано адаптованими до життя у суспільстві.

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Прем'єр доручив створити програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне доручення він дав напередодні під час спілкування з батьками в одній із багатодітних родин Києва.

М.АЗАРОВ зазначив, що ця проблема дуже важлива для молодих людей, які після досягнення 18 років не мають власного житла і батьків, які забезпечують стартові умови у дорослому житті. "А тому, ми знайдемо фінансові ресурси для її вирішення", - запевнив прем'єр.

За його словами, з 2012 року зі зростанням економіки збільшаться фінансові можливості держави, які можна буде спрямувати на будівництво житла для дітей-сиріт.

Також М.АЗАРОВ пообіцяв взяти на особистий контроль вирішення проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Я готовий узяти на особистий контроль цю проблему. Вона надзвичайно важлива, ми її прекрасно розуміємо. Не завжди у нас вистачає фінансових ресурсів, але ми будемо їх перенаправляти з інших напрямків на вирішення проблем дітей-сиріт", – сказав голова уряду.