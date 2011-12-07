Болгарину, який переправляв через Одесу більше тонни кокаїну, дали 8 років

П`ятеро підсудних, які обвинувачуються у контрабандному переміщенні з Венесуели до України в липні 2010 року 1 тис. 200 кг кокаїну, засуджені Апеляційним судом Одеської області до різних термінів тюремного ув’язнення, повідомили УНІАН у канцелярії суду.

Згідно з рішенням суду, що набрало законної чинності, громадянина Болгарії, якого визнано організатором контрабанди наркотиків до України, засуджено до 8 років позбавлення волі. Інші підсудні – двоє громадян України, один громадянин ФРН і один громадянин Болгарії – визнані співучасниками злочину і засуджені до 1 року і 3 місяців позбавлення волі кожний.

Як повідомляв УНІАН, велику партію білого порошку правоохоронці виявили у липні минулого року в Одеському морському торговому порту. 1200 кг «товару» (12 мільйонів доз), розфасованого у 1200 брикетів, були виявлені у двох контейнерах з плавильними печами, у спеціально обладнаних схованках. Орієнтовна вартість вилученої партії наркотику за цінами «чорного ринку» становила майже 180 млн. дол.

Було встановлено, що одержувачем вантажу на території України була комерційна структура в Івано-Франківській області, яку незадовго до цього акредитували у митних органах. У широкомасштабній операції взяли участь співробітники УСБУ Одеської, Івано-Франківської і Львівської областей у взаємодії з Державною митною службою, Державною прикордонною службою, Генеральною прокуратурою України та іноземними партнерами.

У березні 2011 року прокуратура Одеської області направила до суду кримінальну справу, порушену Управлінням СБУ в області за фактом контрабанди кокаїну в особливо великих розмірах, відповідно до ознак злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 332, ч. 2, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.