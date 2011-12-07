Чоловік намагався перенести через кордон 19 шуб

У селищі Мелове Луганської області затримано громадянина України, який намагався перенести через державний кордон з Росії 19 жіночих шуб.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Луганської митниці Олеся ПРОНІНА, чоловіка затримано вночі 6 грудня. Товар він ніс у дорожній сумці. 19 шуб було упаковано так, що кожен згорток за розміром був не більший за чоловічу барсетку.

«При затриманні чоловік признався, що придбав товар у Москві на речовому ринку і віз додому з метою перепродажу, оскільки його дружина планувала займатися підприємництвом і розвернути бізнес з реалізації верхнього жіночого одягу», - зазначила О.ПРОНІНА.

За цим фактом співробітниками Луганської митниці складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 351 Митного кодексу України. Товар «шуби жіночі, хутряні», вартістю 101 тис. 900 грн., вилучено.