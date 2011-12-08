Київ береться за виробництво вертольотів

Столиця найближчим часом налагодить виробництво київських гелікоптерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ.

Так, відповідаючи на запитання, яким чином місто планує забезпечити роботу вертолітної служби і за які кошти, О.ПОПОВ сказав: “Не буде місто купувати вертоліт в наступному році. Хоча в місті розпочинається виробництво вітчизняного гелікоптера і це буде робити наше київське підприємство”.

Він висловив впевненість, що і Міністерство охорони здоров’я, і Міністерство з надзвичайних ситуацій будуть замовниками цієї продукції.

“Тому я не виключаю, що в найближчі часи ми зможемо мати певну кількість гелікоптерів, які будуть використовуватись в цих напрямках, тобто надання медичної чи надзвичайної допомоги населенню”, - пояснив голова КМДА.

Він зазначив, що КМДА вже склало перелік місць, де можливо будівництво вертолітних майданчиків. При цьому О.ПОПОВ висловив впевненість, що будівництво цих майданчиків має відбуватися також не за кошт міського бюджету: “Точно можу сказати, що бюджетного фінансування не буде, тому що такі проекти можна реалізовувати за рахунок інвестиційної складової, бізнес-складової”.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА від 5 жовтня, вертолітні майданчики в місті планують облаштувати на просп. Бажана, 12 а, біля клініки «Борис»; на Харківському шосе, 121; біля Київської міської лікарні (КМЛ) № 1; біля Міжнародного виставкового центру на Броварському просп., 15; біля Київської дитячої лікарні № 2 на вул. Алішера Навої, 3; на вул. Богатирській, 30, біля лікарні № 1; на вул. Кондратюка, 8, біля КМЛ № 8; на вул. Шовковичній, 39/1, біля центральної лікарні (Олександрівської); на Спортивній площі, 1, біля НСК “Олімпійський”; на вул. Підвисоцького, 4А, біля КМЛ № 12; на вул. Мостицькій, 11; на вул. Котельникова, 95, біля КМЛ № 7; біля КМЛ № 6 на просп. Комарова, 3; біля стадіону “Старт” на вул. Шолуденка, 26-28/4; біля КМЛ № 4 на вул. Солом'янській, 17; біля Київської обласної лікарні на вул. Багговутівській, 1 і біля Київської міської дитячої інфекційної лікарні на вул. Дегтярівській, 23. Загалом 16 місць.

Разом з тим, 31 жовтня О.ПОПОВ заявив, що остаточно місця, де розташуються майданчики для вертольотів, визначать з урахуванням вже нового Генплану, після того, як зроблять детальне планування територій.