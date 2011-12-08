Ландік відкупився від своєї жертви 5 тисячами доларів

Постраждала від депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА Марія КОРШУНОВА підтвердила в суді отримання компенсації в розмірі 5 тис. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КОРШУНОВА заявила в ході сьогоднішнього засідання в Ленінському суді Луганська.

Водночас на запитання про те, чи вся це сума компенсації чи було отримано ще якісь гроші, М.КОРШУНОВА відповідати відмовилася.

Сьогодні також були повторно допитані лікарі міської лікарні №3, де М.КОРШУНОВА проходила курс лікування після інциденту в ресторані «Баккара».

Згідно з історією хвороби, яка весь час знаходилася в слідчого, але не була залучена до матеріалів справи, з видимих тілесних ушкоджень у М.КОРШУНОВОЇ були гематоми на шиї та голові. Ніс був без зовнішніх пошкоджень.

Лікар приймального відділення Тамара ХАЛЯВКІНА поставила М.КОРШУНОВІЙ діагноз «струс головного мозку під питанням» у зв`язку з її скаргами на головний біль, нудоту, запаморочення. Крім того, в діагнозі зі слів потерпілої був вказаний «забій м`яких тканин потиличної частини голови і горизонтальний ністагм».

За словами завідуючого неврологічним відділенням Володимира ЄВТУШЕНКА, в ході динамічного спостереження за пацієнтом можна визначити, чи намагається пацієнт симулювати хворобу, чи - ні. «У картці М.КОРШУНОВОЇ симуляція не відображена, а значить - її не було», - сказав він.

У сьогоднішньому засіданні також суддя Олена ПОПОВА зачитала протокол очної ставки між М.КОРШУНОВОЮ і Р.ЛАНДІКОМ у СІЗО 5 жовтня.

Згідно з протоколом, М.КОРШУНОВА заявила, що вона була тверезою, а Р.ЛАНДІК - п`яним і агресивним. У свою чергу Р.ЛАДІК заявив, що горілку не п`є останні 15 років, а М.КОРШУНОВА була п`яна.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.