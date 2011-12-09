У суді показали плівку, де нібито видно, що Ландік не влучив

Сьогодні під час судового засідання у справі про побиття дівчини депутатом Луганської міської ради Романом ЛАНДИКОМ його адвокати заявили клопотання про те, щоб відеозапис інциденту в ресторані «Баккара» в ніч на 4 липня не був залучений до справи.

Як передає кореспондент УНІАН, захист пояснює це тим, що відеозапис є не оперативною зйомкою, а записом з камер приватного ресторану.

Це клопотання буде розглянуто під час наступного засідання, яке відбудеться у понеділок, 12 грудня.

Питання про відеозйомку виникло після того, як на судовому засіданні почався перегляд відеозаписів з кількох камер спостереження, які показували свідкам. Демонстрація відео велася не в хронологічному порядку - почали з камери №13, у записі з якої зафіксовано не початок конфлікту, а період, коли Р.ЛАНДИК утримував Марію КОРШУНОВУ. На відео видно, як друга постраждала Дарина ЗАЯЦЬ б`є Р.ЛАНДИКА в рану на голові і штовхає його ногами. Сама ж Д.ЗАЯЦЬ заявляла раніше суду, що не била Р.ЛАНДИКА, а відштовхувала від М.КОРШУНОВОЇ.

Потім у суді переглянули відеозапис з камери №19, яка направлена на вхід-вихід ресторану «Баккара». Запис було зроблено близько трьох годин ночі, коли всі учасники події та багато свідків зібралися біля виходу з будівлі. На записі видно, як приїхали охоронці державної служби охорони.

Далі переглянули відеозапис з камери №22 - вона знімає вид зверху. Потім - запис з камери №23. Саме з неї взято основну частину того відео, що з`явилося в інтернеті. На відео можна побачити, що удару в ніс дівчині як такого не було – Р.ЛАНДИК промахнувся. Після цього молодий чоловік сів на диван, потім пішов у туалет, а М.КОРШУНОВА залишилася за столом. Видно, що до столика підходили офіціантка і Максим ПОЛЯКОВ. Потім Р.ЛАНДИК повернувся, витягнув М.КОРШУНОВУ з-за столу, і вони обидва впали на підлогу.

В цілому запис відео зі всіх камер становить 6 годин. Раніше директор ресторану «Баккара» повідомляв суду, що в різний час у закладі працює від 30 до 50 камер спостереження.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від ПР В.ЛАНДИКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДИК побив М.КОРШУНОВУ.

Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДИКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДИКА екстрадіювали з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДИКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДИК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.