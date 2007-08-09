Як відродити виробництво фарфору та фаянсу

На Житомирщині розроблено план дій з відродження фарфоро-фаянсової галузі України.

Про це заявив голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на Всеукраїнській нараді з питань діяльності та розвитку підприємств фарфоро-фаянсової галузі у місті Баранівка.

У нараді взяли участь представники Міністерства промислової політики України та Міністерства економіки, Митної служби України, Державного українського науково-дослідного інституту фарфоро-фаянсової промисловості та місцевих органів влади.

"За результатами наради сформовано також робочу групу з підготовки Національної програми фарфоро-фаянсової галузі України", - повідомив Ю.ПАВЛЕНКО.

Губернатор коротко презентував головні пункти зазначеного плану дій. "Сьогодні ми готові надавати сприяння кожному підприємству зазначеної галузі по залученню кредитів для переоснащення та допомагати з питанням залучення коштів з центрального бюджету для відновлення виробництва. Вестиметься також робота по закриттю ринків збуту в Україну контрабандних та низькоякісних іноземних фарфоро-фаянсових виробів", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Керівник області також зазначив, що однією з важливих складових подальшого розвитку фарфорового виробництва вважає будівництво в області сучасного і потужного підприємства з видобування і збагачення коалінів і пегматитів, яке могло б забезпечити потребу фарфоровиків області та України загалом у сировині.

"Це дуже привабливий проект, і за відповідної підтримки міністерств і відомств ми могли б його реалізувати за 1,5-2 роки", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО

Губернатор відвідав сьогодні з групою журналістів ВАТ "Полянківський фарфоровий завод".

Довідка УНІАН. Сьогодні в Житомирській області виробництво господарських та декоративних керамічних виробів здійснюють шість підприємств, зокрема, АТЗТ "Коростенський фарфор", КП "Городницький фарфоровий завод" та інші. Три підприємства області також виробляють електротехнічний фарфор. Найбільше підприємство - ВАТ "Олевський завод електротехнічного фарфору”.

На цих підприємствах працює загалом більш як 4 тисячі осіб. Минулого роуц підприємства виробилио 36,6 млн. штук столового, кухонного посуду. Більше п’ятої частини виробленого торік в Україні посуду з фарфору - продукція ТзОВ "Баранівський фарфоровий завод", майже 12% - колективного підприємства "Городницький фарфоровий завод".