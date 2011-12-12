Янукович узявся за кадри

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 9 грудня затвердив Концепцію реформування Національної академії державного управління при Президентові України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента з посиланням на главу Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

За його словами, схвалення концепції - один із перших важливих кроків у реформуванні системи підготовки кадрів для держави.

«Органам влади потрібні високопрофесійні, ініціативні та відповідальні працівники, здатні зробити роботу державного апарату сучасною і такою, яка б відповідала вимогам часу, - наголосив С.ЛЬОВОЧКІН. – Цього неможливо досягти без якісної системи підготовки кадрів».

Концепція передбачає підвищення ролі Національної академії держуправління при Президентові України. Вона має стати головним закладом, який готуватиме сучасних управлінців для органів державної влади і місцевого самоврядування, підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН.

«Віктор ЯНУКОВИЧ ставить завдання забезпечити інститути влади сучасними високоосвіченими фахівцями, здатними зробити їх роботу прозорою і ефективною. Ухвалений документ вказує напрямок, як це робити, і відкриває дорогу для підготовки державних службовців нового покоління», - сказав глава Адміністрації Президента.