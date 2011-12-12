Молодь з книжками в руках утворила живий ланцюг

У Тернополі відбувається акція «Хочу мати, де читати!».

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках акції молоді люди із книжками в руках утворили живий ланцюг, що простягається від будівлі обласної наукової бібліотеки до сходів Тернопільського драматичного театру. При цьому вони читають принесені із собою книги.

Організувала акцію обласна організація «Молода «Просвіта». У такий спосіб організатори розраховують звернути увагу влади і громадськості на потребу добудови нового приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

«Її будівництво розпочали ще у 1986 році. Здати бібліотеку в експлуатацію обіцяли чи не всі голови облради та обласної адміністрації, однак минуло 25 років, а довгобуд так і продовжує простоювати. Тоді як у діючій бібліотеці катастрофічно бракує місця як на нові книги, так і для тих, хто туди навідується», –зазначив голова Тернопільської обласної молодіжної організації «Молода Просвіта» Ірина МАТІЯШ.

На завершення молоді люди планують спорудити із принесених книжок символічну бібліотеку на сходах драмтеатру.

Довідка УНІАН. Будівництво нового приміщення для обласної бібліотеки у Тернопопі розпочато на майдані Мистецтв ще у 1986 році. Площа забудови становить 1,823 тис. кв. м, загальна площа приміщення – 11 тис. кв. м. Будівельна готовність об’єкта – 80%. Останнім завершити будівництво нової бібліотеки пообіцяв у вересні 2010 року тодішній голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.