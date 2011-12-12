Режисера «Аватара» звинуватили у плагіаті

До Верховного суду Лос-Анджелеса подано позов на відомого американського режисера Джеймса Кемерона, якого звинувачують у плагіаті.

Згідно із заявою, задум, покладений в основу найкасовішого в історії кінематографа фільму «Аватар», Д.Кемероном незаконно привласнив у його колишнього співробітника. Останній вимагає від режисера частки доходів від прокату стрічки. Розмір компенсації не розголошується.

«Аватар», знятий у тривимірному форматі, став сенсацією у торішньому кінопрокаті. Касові збори фільму склали майже 3 млрд доларів. Творчий колектив фільму отримав три престижні у кіносвіті премії «Оскар».

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