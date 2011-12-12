Українців запитали, щоб вони зробили, якби опинилися на місці свого керівника
Опитування Лабораторії “Зроби себе сам”
Більшість людей відразу стали б поблажливішими керівниками, якби опинились на місці директора своєї компанії.
Про це свідчать результати опитування інтернет-користувачів, проведеного Лабораторією “Зроби себе сам”, що діє в інформаційному агентстві УНІАН.
Згідно із результатами опитування, більшість людей (28,6%), раптово опинившись у такій ситуації, в першу чергу, стали б демократичнішими керівниками.
23,8% респондентів вказали, що звільнили б усіх та найняли б нову команду, стільки ж опитаних - підвищили б зарплати своїм колегам.
19% продовжували б «вести політику» попереднього керівника.
І лише 4,8% опитаних відразу ввели б вільний робочий графік.
Результати іншого опитування Лабораторії вказують на те, що 36,4% людей під час ухвалення важливих рішень керуються в першу чергу інтуїцією.
Водночас, 31,8% опитаних використовують логіку.
27,3% респондентів, ухвалюючи важливі рішення, керуються досвідом; 4,5% - знаннями.
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