У Попова назвали найгірший район Києва

Святошинський район столиці має найгірші показники за підсумками 9 місяців роботи.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це йшлося на нараді під головуванням керівника КМДА Олександра ПОПОВА щодо розгляду діяльності районів за 9 місяців 2011 року.

Зокрема, заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО зазначив, що за результатами офіційної рейтингової оцінки регіонів України Київ очолив рейтингову таблицю, закріпивши за собою позиції лідера в інвестиційній сфері, на споживчому ринку, у житлово-комунальному господарстві, соціальній сфері та на ринку праці. Місто також суттєво підвищило позиції у сфері державних фінансів та в боротьбі зі злочинністю. Проте залишаються невирішеними деякі проблемні питання. Наприклад, сповільнення темпів промислового виробництва до 102,1%, низький рівень розрахунків за спожитий природний газ (75,2%) та електроенергію (95,8%), зростання податкового боргу (123,5%).

«Загальна соціально-економічна ситуація в місті залежить від роботи кожної структурної одиниці райдержадміністрацій. Відповідальність за вирішення цих проблем лежить як на головних управліннях, так і на районних адміністраціях. При цьому при проведенні рейтингової оцінки діяльності районів жодне Головне управління не надало критичних зауважень щодо роботи у підпорядкованих сферах. Не зроблено висновків щодо ефективності заходів, які вживались районами для вирішення проблемних питань», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Як зазначалось на нараді, міська влада має намір зробити відповідні дисциплінарні висновки стосовно тих посадовців, які недобросовісно виконували свої обов’язки, що й призвело до низьких результатів соціально-економічного розвитку та життєдіяльності районів у січні-вересні цього року.

«На жаль, найбільш проблемним районом є Святошинський, там найгірші показники, і безумовно, що ми зробимо відповідні дисциплінарні висновки. Одночасно будуть застосовані дисциплінарні стягнення і до тих районів, які мають найгірші показники з різних напрямків», – сказав голова КМДА О.ПОПОВ.

Він доручив ретельно розглянути динаміку зміни кожного показника, оцінити дієвість вжитих заходів та зробити конкретні висновки щодо кожного району під час підбиття підсумків діяльності райдержадміністрацій за рік.