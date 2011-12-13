Андрухович + Karbido: прес-конференція у Книгарні Є

16 грудня о 15.00 у Книгарні Є (Київ, вул. Лисенка, 3) розпочнеться прес-конференція, присвячена премʹєрі медіавистави «Абсент», яка відбудеться 18 грудня в Київській консерваторії.

«Абсент» — заключна частина трилогії «Самогон. Цинамон. Абсент», авторами та виконавцями якої є український письменник Юрій Андрухович і польський гурт Кarbido, своєрідний підсумок їхніх кількарічних творчих пошуків та взаємодій. Автори проекту пропонують новий спосіб сприйняття літературного твору — через музичні та візуальні образи. Проте жоден з цих компонентів не можна однозначно назвати домінуючим, адже слово, звук та відео постійно взаємодіють, доповнюючи та продовжуючи одне одного.

У прес-конференції візьмуть участь Юрій Андрухович, музиканти гурту Кarbido Марек Отвіновський та Томаш Сікора, партнери проекту український меценат Петро Порошенко і директор Польського Інституту Ярослав Ґодун.

З питань акредитації звертайтесь: Таня Манзюк, +38 097 308 1897, tamanzyuk@gmail.com.

Детальніше про проект на www.artpole.org.