Литвин про університети, кредити та комерціалізацію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що освіта має стати одним з найголовніших пріоритетів для держави разом з такими сферами, як охорона здоров’я, комунальне господарство та якість питної води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі з учнями - членами Малої академії наук.

При цьому голова ВР висловився за необхідність підвищення якості освіти, передовсім середньої. При цьому він нагадав, що на потреби освітянської галузі у проекті бюджету на 2012 рік заплановано 93 млрд. грн., або 6% ВВП, хоча закон про освіту вимагає відповідного фінансування на рівні 10% ВВП.

Щодо вищої освіти, керівник парламенту висловився за проведення інвентаризації вищих навчальних закладів, зазначивши, що нині класичні університети «знівельовані», оскільки подекуди статус університетів отримують «колишні професіонально-технічні училища». При цьому він зауважив, що «комерціалізація освіти завдала цій сфері величезних збитків».

У контексті реформування системи освіти голова Верховної Ради України висловився за необхідність поєднання теоретичної підготовки з практичними навичками, а також за доцільність надання студентам кредитів на навчання. За його словами, якщо студент вчитиметься на «відмінно», цей кредит сплачувала б держава, якщо ні - сам студент по завершенні навчання.

Відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до того факту, що українські університети посідають одні з найнижчих сходинок у світових рейтингах, В.ЛИТВИН зазначив, що це «реалії сьогодення». За його словами, якщо «Україна буде цікавою як держава, то й університети матимуть більший статус».