Ліжко у 7-місному номері Київ запропонує гостю Євро за $237 на добу

Світовий оператор з онлайн бронювання готелів Booking.com пропонує лише 10 позицій для розміщення туристів у Києві. Про це заявив журналіст Андрій КАПУСТІН в ефірі соціального ток-НЕшоу з Реною НАЗАРОВОЮ «Київський форум».

Він послався на дані журналістського розслідування, яке показало, що ціни на розміщення вболівальників і туристів у Києві не відповідають якості послуг, які їм планують надавати.

А.КАПУСТІН навів приклад: «Кемпінг в районі метро «Житомирська» розрахований на близько 500 осіб. Вартість на сайті Booking.com за намет 140 см завширшки – 64,51 доларів за добу. Але це ще дитячий лемент порівняно з тим, що пропонують кілька інших київських кемпінгів. Так, ліжко у 7-місному номері обійдеться у 237,56 доларів на добу, у 16-місному – 184,91 долара на добу. Сніданок не включений. Все решта – десь 6 позицій – це готельні номери у ціновому діапазоні від 231 до 1564 доларів на добу. Більше, за даними Booking.com, Київ нічого не пропонує», – заявив журналіст.

Натомість, начальник відділу організації та координації діяльності закладів розміщення Управління туризму і курортів КМДА Дмитро КАЛГАНОВ заявив, що Київ виконав вимоги УЄФА щодо розміщення окремих цільових груп туристів на 80%.

«Є різні цільові групи тих, хто приїде на фінал. Є вимоги УЄФА. Ми їх повинні виконати у розмірі 7300 номерів – це 3-, 4-, 5-зіркові готелі. На сьогоднішній день вже підписано з офіційною агенцією з розміщення більше 6300 номерів, тобто на 80 % вимоги вже виконано», – зазначив чиновник.

За його словами, основний дефіцит – це 4- і 5-зіркові готелі. При цьому щодо 3-зіркових готелів спостерігається великий профіцит – у 1400 номерів.

«Перше, що робиться для подолання цього – це вводяться в експлуатацію нові високоякісні готелі. Спочатку року їх було у державних планах 75 проектів, на сьогоднішній день це лише 12. Але це реально ті проекти, які добудуються до початку Євро», – зазначив Д.КАЛГАНОВ.