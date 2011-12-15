Біля наметового містечка чорнобильців відбулася панахида по ліквідаторах

14 грудня у Львові пройшли заходи із вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, біля наметового містечка чорнобильців, встановленого поблизу Львівської ОДА, відбулася панахида за загиблими ліквідаторами аварії на ЧАЕС, яку відправили три священнослужителі різних конфесій.

Були присутні близько 80 представників громадських організацій „Матері Чорнобиля”, „Діти Чорнобиля Львівщини”, Громадського руху „Вперед!” та учасники акції протесту чорнобильців, які несуть цілодобову вахту в наметовому містечку.

Також у Львові пройшли заходи із вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС на площі біля пам'ятного знаку "Героям і жертвам Чорнобиля".

Керівництво Львівської ОДА, обласної та міської рад, Львівської обласної організації «Союз Чорнобиль України», а також представники громадськості, поклали квіти до пам'ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля». Вшанувати пам’ять чорнобильців прийшли близько 400 осіб. Потім священнослужителі Церкви Пресвятої Богородиці УГКЦ провели молебень за упокій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час брифінгу голова Львівської облдержадміністрації Михайло КОСТЮК зазначив, що найбільше питань, які турбують представників чорнобильських організацій, – це відсутність належного ставлення з боку працівників середньої ланки Пенсійного фонду України у Львівській області та відділу соціального захисту населення. Тому з метою покращення рівня обслуговування населення було проведено навчання персоналу вищезазначених інстанцій.

„Михайло КОСТЮК наголосив на категоричній недопустимості повторення неналежного обслуговування населення, в тому числі і чорнобильців, та попередив, що такі порушення будуть суворо каратися аж до звільнення з роботи”, - інформує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у Львові з 6 грудня триває безстрокова акція протесту чорнобильців, які виставили 5 наметів біля приміщення Львівської ОДА.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відзначається щороку 14 грудня - у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС.