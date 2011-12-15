В Україні більше 20% дітей - позашлюбні

В Україні зростає кількість незареєстрованих шлюбів та позашлюбних дітей.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка Ольга БАЛАКІРЄВА, презентуючи результатами соціологічного дослідження «Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної молоді України за роки незалежності», проведеного за підтримки Держслужби молоді та спорту України та за участі Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка.

За її словами, результати дослідження демонструють, що у рейтингу життєвих цінностей перше місце впродовж усіх років незалежності посідає сім`я. Так перевагу сім`ї надали 99,4% опитаних молодих людей.

Водночас, 8,8% опитаних сказали, що живуть у офіційно не зареєстрованому шлюбі. Для порівняння у 1996 році таких в Україні було 3,2%, а у 2006 році - 6,2%.

Також зростає й кількість позашлюбних дітей. Якщо у 1990 році таких було 11,2%, то нині ця цифра становить 21,2%.

Соціолог зауважила, що це є загальноєвропейською практикою. Так у ЄС у 90-му було 17,4% позашлюбних дітей, а сьогодні 37,4%. Винятком є хіба що Греція, у якій цей показник також виріс, але з 2,2% до 6,6%.

«Ніколи зареєстрований шлюб не був запорукою його збереження, в жодній країні. Тому зростання незареєстрованих шлюбів - це визнання молоддю, що можливо певні офіційні речі не так важливі як їхні особисті почуття», - сказала О.БАЛАКІРЄВА. Іншу думку соціолог має на проблему позашлюбних дітей, оскільки тут, за її словами, йде мова про забезпечення права дитини на сім’ю.

Вона зауважила, що сьогодні Європа переживає кризу сім’ї, як суспільного інституту і Україна лише підходить до цього етапу. «Мені здається, що у нас ще все попереду, ще буде гірше, бо наприклад в Данії 54% дітей народжується поза шлюбом…», - сказала вона.

Соціологічне дослідження проводилось у листопаді-грудні 2011 року по всій території України методом репрезентативного опитування. Вибіркова сукупність: багатоступенева, територіально-поселенська, стратифікована, репрезентативна для населення України. Загалом було опитано 1002 респонденти у віці від 14 до 35 років. Похибка вибірки становить 1,9-3,6%.