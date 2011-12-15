На завтра синоптики обіцяють сильний дощ

Завтра, 16 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду в Україні. У західних областях вночі йтимуть дощі з мокрим снігом, місцями сильні опади, вдень пройде невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вдень у північних та центральних областях очікуються дощі, лише у східних областях та в Криму без істотних опадів.

Вночі та вранці в південній частині, східних та місцями в центральних областях тумани.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний, 7-12 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південних областях до 11°; в Криму вночі 2-8° тепла, вдень 9-14°; в Карпатах вночі та вдень близько 0°.

У Києві та області буде хмарно. Йтиме дощ, вдень місцями сильний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. По м. Києву температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.