Кожен десятий українець переживає через кислотні дощі

Половину українців турбує загазованість повітря, а кожного десятого кислотні дощі.

Про це свідчать результати переданого агентству УНІАН телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Так, більш як половина українців (66,3%) вважають екологічну ситуацію у своєму населеному пункті поганою. З них 50,1% дали відповідь «скоріше погана», а 16,2% - «точно погана». Вважають, що в місці їх проживання добра екологічна ситуація, 30,9% респондентів. З них відповідь «скоріше добра» вибрали 25,1%, «точно добра» - 5,8%. Важко відповісти на це запитання 2,8% опитаних.

Більшість громадян України (78,1%) стурбовані станом навколишнього середовища у своєму населеному пункті та його околицях. З них відповідь «скоріше турбує» дали 56,9%, «точно турбує» - 21,2%. При цьому кожного п'ятого респондента (19,7%) не турбує стан навколишнього середовища в місці свого проживання. З них 11,2% - «скоріше не турбує», 8,5% - «точно не турбує». Важко відповісти на це запитання 2,2% опитаних.

Половину українців турбує загазованість повітря (50,4%) і водоймищ (45,6%). Майже третина опитаних незадоволені низькою якістю питної води (38,2%), а також сміттям і сміттєзвалищами на вулицях (32,1%). Чверть громадян України (24,9%) турбує відсутність або знищення зелених насаджень, а кожного шостого (15,6%) – підвищений рівень радіації. При цьому кожен десятий українець переживає через випадання забруднених опадів (10,7%) і зміни в рослинному і тваринному світі (9,8%). Відповідь «інше» дали 3,5% опитаних, а 1,8% важко відповісти на це запитання.

Більшість українців (79,4%) висловлюються проти зберігання радіоактивних відходів з інших країн на території України – навіть за умови значних надходжень від цього до бюджету України. На запитання про доцільність такого кроку відповідь «точно проти» дали 49,1%, з них «скоріше ні» - 30,3%. При цьому кожен десятий опитаний (10,3%), навпаки, вважає за доцільне зберігати в Україні радіоактивні відходи інших країн в обмін на фінансові надходження. З них відповідь «скоріше так» вибрали 7,1%, «точно так» - 3,2%. Важко відповісти на це запитання кожному десятому респонденту (10,3%).

Майже половина громадян України (45,2%) не відчуває побоювань у зв'язку з виникненням у найближчому майбутньому масштабної техногенної катастрофи на території нашої країни. З них відповіді «скоріше ні» віддали перевагу 34,3%, «точно ні» - 10,9%. Побоюються такої можливості 38,2% українців. З них відповідь «скоріше так» вибрали 24,8%, «точно так» - 13,4%. При цьому 16,6% респондентам важко відповісти на це запитання.

Телефонне опитування «Стан навколишнього середовища в Україні» проводилося Інститутом Горшеніна з 12 по 14 грудня. Загалом згідно з випадковою вибіркою було опитано 1 тисячу респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.