У Луганську посеред вулиці згорів бомж

У Луганську, біля будинку № 296 по вулиці Артема, згорів 62-річний громадянин без певного місця проживання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Луганській області, нещасний випадок стався учора, 16 грудня. За даними управління, на чоловіку загорівся одяг, унаслідок чого він загинув. Займання сталося через необережне поводження з вогнем.