Російський чинник матиме на виборах набагато менше значення

Російський чинник на майбутніх дострокових парламентських виборах відіграватиме значно меншу роль.

Про це сьогодні під час круглого столу на тему «Перший тиждень виборчої кампанії - оцінка КВУ» заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО.

«Судячи з усього, на цих виборах, на відміну від 2006 року, і вже тим паче виборів 2004 року, набагато менше значення матиме тема українсько-російських відносин, і взагалі російський чинник на цих виборах як такий», - сказав він.

За словами В.ФЕСЕНКА, це буде доволі цікавою і новою тенденцією. «Наскільки вона буде стійкою, визначальною і довготривалою - це вже інша проблема», - сказав В.ФЕСЕНКО.

У свою чергу, російський експерт Алан КАСАЄВ, коментуючи висловлювання В.ФЕСЕНКА, відзначив, що майбутні дострокові парламентські вибори «поки що, принаймні, не дуже сильно цікавлять і російську громадську думку». «Це якийсь феномен», - додав він.

У свою чергу, президент фонду «Політика» Вячеслав НИКОНОВ позитивно оцінив очікуване зниження ролі російського чинника на майбутніх парламентських виборах в Україні.

«На мій погляд, це свідчення певної зрілості української державності, бо раніше Росія була в центрі передвиборної боротьби значною мірою, що треба було відповідати на питання «чому Україна не Росія?», - сказав він.

Ця тенденція, за словами політолога, свідчить про те, що «відповідь на це питання знайдено, і у України з`явився самостійний порядок денний для виборчої кампанії».