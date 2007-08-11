НУ-НС: відмова реєструвати список БЮТ потягне кримінальну відповідальність

Центральний штаб блоку «Наша Україна – Народна самооборона» називає політичним замовленням та проявом політичних репресій відмову Центральної виборчої комісії зареєстрували виборчий список БЮТ.

“Ми заявляємо, що рішення ЦВК є відвертим політичним замовленням та проявом політичних репресій, які спрямовані на перешкоджання участі у виборчому процесі потужної демократичної сили і майбутнього партнера нашої політичної сили по демократичній коаліції у Верховній Раді VI скликання – Блоку Юлії Тимошенко”, наголошується у заяві центрального штабу «Нашої України – Народної самооборони», розміщеній на сайті блоку.

Автори заяви розцінюють такі дії окремих членів ЦВК від Партії регіонів та її політичних сателітів як порушення права громадян бути обраними до представницьких органів влади.

Центральний штаб блоку "Наша Україна – Народна самооборона" звертається до ЦВК із вимогою негайно зареєструвати БЮТ як суб’єкта виборчого процесу.

“Наголошуємо на кримінальній відповідальності, яка чекає на окремих членів ЦВК у випадку виявлення фактів зловживання службовим становищем та порушення закону при ухваленні рішення щодо відмови у реєстрації виборчого списку Блоку Юлії Тимошенко”, - заявили в штабі “НУ-НС".