Починається зорепад завширшки в кількасот наших планет

У вихідні жителі України зможуть спостерігати за зорепадом завширшки в кількасот наших планет.

Ці "зірки" – результат проходження метеоритного дощу через атмосферу нашої планети – сипатимуться з 12 до 14 серпня.

«З погляду астрономії, це звичний процес, який повторюється щороку по кілька разів, коли земля входить в метеорні потоки. Такі явища, як правило, бувають тричі на рік: у травні, жовтні та наприкінці літа», - розповів «Газете по-киевски» старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Університету ім. Шевченка Анатолій КАЗАНЦЕВ.

Цього року це космічне явище можна буде спостерігати по всій Землі, оскільки ширина метеорного потоку в сотні разів більша нашої планети. За словами А.КАЗАНЦЕВА, боятися потрапляння на землю метеоритів не потрібно: такі частинки згорають, не долітаючи до землі 80-100 км.

Як повідомила головний синоптик Українського гідрометцентру Зоя ОЛІЙНИК, увечері 11 серпня очікується дощ, який до 22 години повинен вщухнути. А вже в другій половині ночі небо яснішатиме. За словами З.ОЛІЙНИК, 13 серпня любителям зорепаду пощастить, до півночі буде ясне небо, а ось наступного дня знову очікується хмарність і дощ.

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