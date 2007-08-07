Метеорний дощ проллється в ніч на понеділок

Пік активності Персеїд, щорічного метеорного дощу, припаде, як це відбувається майже щороку, на ніч з 12 на 13 серпня. Очікується, що за годину можна буде спостерігати від 80 до 100 метеорів, повідомляє Європейське космічне агентство.

Краще за все метеори буде видно, якщо дозволить погода, 13 серпня з півночі до сходу сонця. Спостерігати метеори можна неозброєним оком, але при цьому бажано знаходитися в неосвітленому місці з прозорим повітрям: у місті можуть завадити вуличні вогні або смог, передає Лента.ру.

Місячне світло перешкодою спостереженню не стане, оскільки на цю ніч випадає молодий місяць. Крім того, добре буде видно Марс — яскраву червону крапку в східній частині неба.

Персеїди — це частинки пилу, як правило, розміром з піщинку, що залишає комета Свіфта-Туттля, яка проходить біля Землі кожен серпень. Врізаючись в атмосферу на великій швидкості, вони згорають від тертя об повітря, тим самим викликаючи яскраве свічення. Здається, що метеори летять з сузір`я Персея, тому дощ одержав таку назву.

У серпні проходить ще декілька метеорних дощів. Теоретично в ту ж ніч можна спостерігати Північні і Південні йота-Акварид, Північні дельта-Аквариди, альфа-Каприкорніди і каппа-Цигніди, проте всі вони поступаються щодо яскравості та інтенсивності Персеїдам, тим більше, що пік активності цих дощів вже минув.