Інтерпол оголосив у розшук виробника силіконових грудей

04:20, 24 грудня 2011
Суспільство
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30 тисячам жінок радять позбутися них

Інтерпологолосив уміжнароднийрозшукзасновникафранцузькоїкомпанії-виробникасиліконовихгруднихімплантатівPoly Implant Prothese(PIP), навколоякоїрозгорівсяскандал,повідомляєБі-бі-сі.

Жан-КлодМасрозшукуєтьсяза запитомКоста-Рікиу зв'язкузі злочинамивобласті"життя іздоров'я".

Міністерствоохорони здоров'яФранції ранішепорекомендувало30 тисячамжінокпозбутисябракованихсиліконовихгруднихімплантатівфірмиPoly Implant Prothese,оскількивнихбуввикористаний немедичний,апромисловийсилікон.

 

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