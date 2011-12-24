Інтерпол оголосив у розшук виробника силіконових грудей
04:20, 24 грудня 2011Суспільство
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30 тисячам жінок радять позбутися них
Інтерпологолосив уміжнароднийрозшукзасновникафранцузькоїкомпанії-виробникасиліконовихгруднихімплантатівPoly Implant Prothese(PIP), навколоякоїрозгорівсяскандал,повідомляєБі-бі-сі.
Жан-КлодМасрозшукуєтьсяза запитомКоста-Рікиу зв'язкузі злочинамивобласті"життя іздоров'я".
Міністерствоохорони здоров'яФранції ранішепорекомендувало30 тисячамжінокпозбутисябракованихсиліконовихгруднихімплантатівфірмиPoly Implant Prothese,оскількивнихбуввикористаний немедичний,апромисловийсилікон.
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