Інтерпол оголосив у розшук виробника силіконових грудей

30 тисячам жінок радять позбутися них

Інтерпологолосив уміжнароднийрозшукзасновникафранцузькоїкомпанії-виробникасиліконовихгруднихімплантатівPoly Implant Prothese(PIP), навколоякоїрозгорівсяскандал,повідомляєБі-бі-сі.



Жан-КлодМасрозшукуєтьсяза запитомКоста-Рікиу зв'язкузі злочинамивобласті"життя іздоров'я".



Міністерствоохорони здоров'яФранції ранішепорекомендувало30 тисячамжінокпозбутисябракованихсиліконовихгруднихімплантатівфірмиPoly Implant Prothese,оскількивнихбуввикористаний немедичний,апромисловийсилікон.

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