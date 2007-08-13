На кордоні з Росією ”виловили” контрабанду на 300 тисяч

Прикордонники застави «Липці» спільно з представниками Харківського УСБУ затримали на східному кордоні України 6 російських вантажівок з контрабандою запчастин до тракторів.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро ГОРКОЛЬЦЕВ.

За його словами, після того, як колона у складі 4 вантажівок Volkswagen та 2 Ivecco російської реєстрації, що рухалася в бік Росії, не відреагувала на вимогу прикордонників, вона була зупинена за 200 м до кордону за допомогою засобу примусової зупинки «Кактус».

Порушниками державного кордону виявилися 7 громадян Росії з Москви, Санкт-Петербурга, Пензенської області, Карелії та громадянин України з Мелітополя.

Автомобілі були завантажені компресорами, поршнями, шлангами високого тиску та паливною апаратурою для тракторів. За оцінкою експертів, загальна сума контрабанди становить близько 300 тис. грн.

Авто разом з контрабандою передано до СБУ. Міру подальшої відповідальності правопорушників визначать слідчі та судові органи, зазначив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.

Загалом, за його даними, впродовж цього року харківські прикордонники затримали контрабандних товарів та вантажів на загальну суму 11 млн. грн.