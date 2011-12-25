7-річний брат мало не спалив малу сестричку на пожежі

На Волині однорічна дитина отримала опіки внаслідок пожежі, яку влаштував її семирічний брат.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України у Волинській області, пожежа сталася напередодні в дерев’яному житловому будинку в селищі Карпилівка Ківерцівського району.

На момент прибуття пожежників вогонь вже встигли погасити господарі будинку та сусіди.

Внаслідок пожежі опіки отримала дитина 2010 року народження. Постраждалу госпіталізовано в опікове відділення до обласної лікарні. Її стан медики оцінюють як тяжкий.

Як з’ясувалось, імовірною причиною пожежі стали пустощі з вогнем 7-річного онука власниці будинку, який на момент виникнення пожежі перебував у кімнаті з сестричкою і бавився запальничкою. На момент виникнення пожежі в іншій кімнаті будинку перебувала бабуся, батьків удома не було.