Італієць розстріляв сусідів через пральню

22:06, 25 грудня 2011
Суспільство
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Потрійне вбивство

Літнійіталієцьскоїв напередодніРіздвапотрійневбивство,застрелившиз гвинтівкисвоїхсусідівпісля черговоїсварки, приводомдо якоїпослужилароботаїхпральні,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнамісцевіЗМІ.

ТрагедіясталасявсуботувневеликомумістечкуДженцано-ді-Лукановнапівднікраїни істалазакінченнямтривалої суперечкиміжродиноюМенкізеі 77-річнимЕттореБручелла, якомузаважавдимохід відїхпральні.

Посварившисьвкотре,Бручелладіставрушницю івідкриввогоньпростонавулиціпередбудинком.

Врезультаті серйозніпораненняотримавглава сімействаМенкізе, айогодружина ідвоєдітей -донька ісин, кожномуз яких буломенше 20років, буливбиті.

Злочинецьвідразу ж бувзаарештованийкарабінерами, які прибулинамісце події.

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