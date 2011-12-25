Італієць розстріляв сусідів через пральню

Потрійне вбивство

Літнійіталієцьскоїв напередодніРіздвапотрійневбивство,застрелившиз гвинтівкисвоїхсусідівпісля черговоїсварки, приводомдо якоїпослужилароботаїхпральні,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнамісцевіЗМІ.



ТрагедіясталасявсуботувневеликомумістечкуДженцано-ді-Лукановнапівднікраїни істалазакінченнямтривалої суперечкиміжродиноюМенкізеі 77-річнимЕттореБручелла, якомузаважавдимохід відїхпральні.



Посварившисьвкотре,Бручелладіставрушницю івідкриввогоньпростонавулиціпередбудинком.



Врезультаті серйозніпораненняотримавглава сімействаМенкізе, айогодружина ідвоєдітей -донька ісин, кожномуз яких буломенше 20років, буливбиті.



Злочинецьвідразу ж бувзаарештованийкарабінерами, які прибулинамісце події.

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