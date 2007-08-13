Померла найстаріша жінка Землі

Найстаріша людина на Землі, японка Йоне Мінагава (Yone Minagawa), померла у віці 114 років, повідомляє AFP. З розповіді тих, хто був біля неї, Йоне Мінагава до самої смерті залишалася свідомою і енергійною людиною. Вона любила грати на сямісені (японському щипковому триструнному інструменті), а секретом свого довголіття вважала "добру їжу і добрий сон".

Йоне народилася 4 січня 1883 року, і їй вже було за 50, коли Японія зазнала поразки в другій світовій війні. Жінка рано стала вдовою і ростила п`ятьох дітей, продаючи квіти й овочі в шахтарському містечку на острові Косю. Померла Йоне Мінагава в будинку для старих.

Зафіксований в Книзі рекордів Гіннесса "титул" найстаршої людини на Земле Йоне носила лише шість місяців. Після її смерті найстаршою стала американка з штату Індіана Една Паркер (Edna Parker), якій також 114 років.

Японські жінки мають найвищу середню тривалість життя на Землі. За офіційними даними на 2006 рік, вона становила 85,81 року. Середня тривалість життя японських чоловіків - 78,8 років - друга в світі. Довше за японців живуть ісландці - у них середня тривалість життя чоловіків становить 79,4 року.

Лента.ру