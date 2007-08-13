ЦВК утворила 225 окружних виборчих комісій

Центральна виборча комісія утворила 225 окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Відповідно до закону, кожна з комісій складається з 18 чоловік. Також, відповідно до закону, комісії створені згідно з поданням представників тих партій та блоків, що мали фракції у Верховній Раді V скликання, тобто Партії регіонів, БЮТ, «Нашої України», Соціалістичної та Комуністичної партій України.

У кожній з комісій – по троє представників Партії регіонів, СПУ та КПУ, а від “Нашої України” та БЮТ по 4 та 5 почергово.

За такий варіант постанови проголосували 14 членів ЦВК, 1 утримався. Член ЦВК Олександр ЧУПАХІН утримався, оскільки, на його думку, подання від “Нашої України” та БЮТ були підписані вже не депутатами, а фізичними особами. Тому, вважає він, такі подання не відповідають закону і він не може підтримати такий варіант постанови ЦВК.