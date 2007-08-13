Ющенко: створення ”Укратомпрому” - це спроба забрати підприємства у держави

Президент припинив дію постанов Кабінету міністрів України про створення державного концерну «Укратомпром».

Про це сказано в указі Президента № 706 від 13 серпня, розміщеному на офіційному порталі глави держави.

У документі глава держави зазначає, що передача до статутного фонду «Укратомпрому» державних підприємств НАЕК «Енергоатом», ДП «Східного гірничо-збагачувального комбінату», ДП «Смол», які згідно з Законом «Про перелік об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації», не підлягають приватизації, створює умови для відчуження з держвласності цих підприємств, оскільки статутом держконцерну передбачене користування активами вказаних підприємств на принципах повного господарського ведення.

«Таким чином, відміченими постановами Кабінету Міністрів України всупереч Закону України «Про основи національної безпеки України», за яким постійне функціонування і розвиток паливно-енергетичного комплексу держави визначене одним з основних напрямів державної політики з питань національної безпеки в економічній сфері, надається можливість відчуження з державної власності майна, приватизація якого заборонена, зокрема атомних електростанцій, які працюють в єдиній енергосистемі України і забезпечують її цілісність. Це створює загрозу економічної безпеки держави», – наголошується в указі Президента.

У зв`язку з цим Президент звернувся до Конституційного суду з конституційним представленням щодо відповідності Конституції України постанов Кабміну про створення держконцерну «Укратомпром».

Довідка УНІАН. 29 грудня 2006 року уряд прийняв рішення створити концерн "Укратомпром" для організації елементів незамкнутого циклу виробництва ядерного палива в Україні. Передбачалося, що до Державного концерну «Укратомпром» увійдуть шість державних підприємств і чотири науково-дослідні інститути.

У перелік учасників концерну були включені: ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (видобування, переробка уранової руди, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл), ДП "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд", ДП «Смоли» (випускає смоли для переробки уранової руди, р. Дніпродзержинськ), ДП "Дніпропетровський завод прецизійних труб", а також ДП “Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології” (Жовті Води).

Пізніше Кабінет Міністрів доповнив перелік учасників Державного концерну «Укратомпром» компанією ВАТ «Турбоатом».

До складу концерну передбачалося також включити ВАТ "Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", ВАТ "Харківський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" і ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування" (м. Суми), а також ДП "Цирконій", після відновлення платоспроможності.

Постановою уряду №456 від 14 березня 2007 р. був затверджений статут Державного концерну «Укратомпром».

Генеральним директором концерну призначений президент «Енергоатома» Андрій ДЕРКАЧ.