Кабмін подарував Ступці будинок у Кончі-Заспі

Розпорядження вже є на Урядовому порталі

Кабінет міністрів надав актору Богдану СТУПЦІ право на довічне користування приміщенням у будинку відпочинку “Конча-Заспа” Державного управління справами. Відповідне розпорядження від 26 грудня № 1324-р оприлюднено на Урядовому порталі. Згідно з документом, Кабмін прийняв пропозицію Міністерства культури, погоджену з Державним управлінням справами, щодо надання народному артисту України Б.СТУПЦІ права на довічне користування приміщенням (будинок 49) у будинку відпочинку “Конча-Заспа” Державного управління справами, яке він займає, на умовах оплати, визначених розпорядження Кабінету міністрів України від 19 січня 1994 р.

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