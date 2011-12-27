Луганські студенти зможуть навчатись у Європі

Луганський національний університет (ЛНУ) отримав грант проекту «Erasmus Mundus», який передбачає навчання студентів, аспірантів і магістрантів ЛНУ у вузах низки європейських країн до 2015 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі вузу, грант виділений строком до жовтня 2015 року і призначений для оплати дорожніх витрат і витрат, пов'язаних із навчанням і проживанням студентів, аспірантів, магістрантів ЛНУ у вузах Литви, Австрії, Угорщини, Італії, Латвії, Іспанії, Великобританії.

Подібні гранти отримали крім ЛНУ ще 16 вузів різних європейських і пострадянських країн. Координацію проекту здійснює європейське Агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA). Проект «Erasmus Mundus» передбачає студентську мобільність, що організована у три групи. Перша група зможе починати здійснювати поїздки у вересні-листопаді 2012 р.

«ЛНУ в рамках проекту «Erasmus Mundus» отримав реальний шанс підвищити рівень міжнародної мобільності магістрантів і аспірантів, не витрачаючи при цьому власні кошти, розвинути наукові та культурні зв'язки з університетами Центральної Європи, а також зміцнити свій імідж на європейському просторі», – зазначив президент ЛНУ Віталій КУРИЛО.

У прес-службі вузу також зазначили, що на сьогодні вуз провів попередні переговори з низкою європейських університетів, а саме: Університетом Міколоса Ромеріса (Литва), Університетом ім. Йоганна Кеплера (м. Лінц, Австрія), Університетом Печ (Угорщина), Університетом Солено (Італія), Вищою школою бізнесу Turiba (Латвія), Університетом Аліканте (Іспанія), Університетом Гламорган (Великобританія).