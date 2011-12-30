Міністр: на в'язниці треба грошей втричі більше

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наголошує на необхідності значного збільшення фінансування закладів пенітенціарної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на прес-конференції.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що цього року пенітенціарні заклади перейшли у відання органів юстиції. За словами міністра, якщо бюджетне фінансування буде збільшене, то відповідно умови утримання засуджених мають бути покращені. За словами міністра, люди, які тимчасово позбавлені волі, не можуть бути позбавлені можливості повноцінної адаптації у суспільство після звільнення.

Відповідаючи на запитання журналістів, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що у 2011 році на фінансування закладів пенітенціарної системи було виділено 2 млрд. 603 млн. грн., а в державному бюджеті на 2012 рік цей показник становить 2 млрд. 625 млн. грн. При цьому міністр заявив, що реальні потреби у фінансуванні таких закладів є втричі більшими. Він додав, що на сьогодні держава має додатково виділити незначні кошти на введення в дію близько 20 об’єктів пенітенціарної системи.