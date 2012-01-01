Відсьогодні зменшується податок на прибуток
11:53, 01 січня 2012Суспільство
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Норма передбачена ПК
Із сьогоднішнього дня в Україні ставка податку на прибуток підприємств зменшується з 23% до 21%.
Ця норма передбачена Податковим кодексом (ПК).
Згідно з ПК, ставка податку на прибуток у розмірі 21% діятиме до 31 грудня 2012 року включно. З 1 січня по 31 грудня 2013 року податок буде зменшений до 19%, а з 1 січня 2014 року - 16%.
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