Відсьогодні зменшується податок на прибуток

Із сьогоднішнього дня в Україні ставка податку на прибуток підприємств зменшується з 23% до 21%.

Ця норма передбачена Податковим кодексом (ПК).

Згідно з ПК, ставка податку на прибуток у розмірі 21% діятиме до 31 грудня 2012 року включно. З 1 січня по 31 грудня 2013 року податок буде зменшений до 19%, а з 1 січня 2014 року - 16%.