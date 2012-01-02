Кияни масово повернули залізничні квитки

В передноворічні дні кияни масово повертали квитки на залізничні потяги. Про це повідомляє прес-служба Південно-Західної залізниці.

В повідомлені говориться, що 30 грудня до кас залізничного вокзалу Київ-Пасажирський повернули близько 2,5 тис. квитків, що в 4 рази перевищує середньодобову статистику, тому кількість вільних місць в поїздах на популярні напрямки постійно зростає.

Загалом для забезпечення попиту на пасажирські перевезення у дальньому сполученні напередодні новорічних та різдвяних свят Південно-Західна залізниця підготувала 17 рухомих складів, призначила 12 додаткових поїздів на 68 рейсів, в складі яких задіяні 273 вагони.

У зв’язку зі зниженням пасажиропотоку в новорічні дні залізниця була змушена відмінити курсування 2 додаткових поїздів.