Зловмисники продали Україні чужі вантажівки

Польські правоохоронці затримали злочинну групу, яка продала в Україні та Росії орендовані у Польщі вантажні автомобілі та екскаватори вартістю понад 1 мільйон доларів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польської поліції.

За даними польських правоохоронців, злочинці, котрі створили фіктивну фірму, продали орендовані в двох польських фірмах шість вантажівок з причепами та два екскаватори.

"Автомобілі та обладнання продали за заниженими цінами в Росії та в Україні. Компанії-орендатори втратили майже 4 мільйони злотих", - відзначила прес-служба.

Центральне слідче бюро польської поліції (CBŚ) розслідувало цю справу більше року, зауваживши, що власником та главою правління фіктивної фірми був безпритульний, котрий працював на стайні біля Познані.

Прес-служба зауважила, що правоохоронцям вдалося не допустити продажу ще однієї вантажівки, котра вже була підготовлена до доставки за східний кордон Польщі.

"Трійка затриманих - це чоловіки родом з місцевостей біля Познані. Серед них власник стайні, якого вважають організатором афери, його помічник та бездомний, який був головою правління компанії. Усім загрожує до 10 років позбавлення волі", - зазначила прес-служба.